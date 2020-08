(VIDEO) “Descanso Eterno”, el nuevo tema con que El Lápiz le entra a Mozart la Para

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Tras superar los dos millones de comentarios que solicitó para continuar su guerra lírica con Mozart la Para, el rapero Lápiz Conciente lanzó al mediodía de este miércoles el sencillo “Descanso Eterno”, el cual viene acompañado de un videoclip rodado en los Estados Unidos.

El audiovisual dirigido por RSK Fama Films está publicado en el canal de Youtube UANLOF MUSIC, propiedad de El Lapíz, y en este material arremete contra Mozart en respuesta al sencillo que había lanzado con el título “El Papá del Lapíz”.

En sus letras Avelino Figueroa, nombre real del artista, finge estar furioso porque su contrincante mencionó a su abuela Palin en su último tema, por lo que decide agregar frases con temas personales que han salido a la luz pública de Erickson Fernandez (Mozart), tales como su divorsio con la influencer Alexandra por estar con la actriz Dalisa Alegría, y la ofensas que alguien le hizo a su hija y no la defendió.

En la cancion también se pueden escuchar cosas como “Que le pasa el novelero, dos mujeres un camino” en referencia a su ex y actual esposa; “Después de los 9 días voy a soltar la teoría, tu gente te vieron triste, te quite hasta la alegría”, “rimando porqueria con tu rima desabrida”, “a papá no se desafia no olvides lombriz de tierra paria”.

Otra de las cosas que Avelino le dice a Mozart durante los casi cinco minutos de duración del rap es que “Tu ex mujer se busca más que tú, había que decirlo”, refiriéndose que ahora Alexandra es influencer con contratos millonarios.

“Como tu vas a decir que eres el papá del mejor si tu aprendiste a rapaear viendome por televisor”, “A Jay Z lo engañaron con tu video con to´esa bulla”, “Cuarenta influencer y un payaso contra mi, y ni así, yo soy lo más letal de este país”, “Tú nunca serás el papá lo dice la biblia, un papá de verdad no desbarata su familia”.

En el video musical producido por Linkon y Reason se aprovechó como locación un cementerio norteamericano, teniendo como modelo a dos mujeres vestidas de luto llevando flores a una misma tumba.

