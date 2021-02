(VIDEO) Denuncian caso mascota muerta a manos de adiestrador está en el limbo; claman se haga justicia

Comparte esta noticia

Por: Marolin Castillo.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La ciudadana Isabella Victoria denunció ayer jueves que desde el año 2019 está reclamando justicia por la muerte de su mascota, un perro de raza Chow Chow que murió a manos de un adiestrador, del cual dijo, está siendo apoyado por una fiscal de la Procuraduría General de la República (PGR), por lo que el caso no ha podido obtener respuesta desde la fecha en que se originó.

“No es que no me haya movido, ni agotado los procedimientos, ni que no he tenido abogados, sí los he tenido, el problema es que a este señor hay alguien que lo está apoyando y esa persona como que tiene influencias porque ha podido viciar la justicia”, sostuvo.

Explicó que a pesar de contar con la prueba de una necropsia realizada al cadáver del animal, la cual indica que el canino fue maltratado y murió por deshidratación severa y falta de alimentación, mientras se encontraba recibiendo entrenamiento para reformar su conducta, caso que no ha podido ser resuelto.

Victoria y Peralta emitieron sus declaraciones durante una entrevista realizada por los periodistas Rafael Zapata, Luis Brito y Enrique Mota, en el programa El Nuevo Diario AM, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 1:12:20).

Asimismo, contó que tiene una certificación del Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios que indica que el imputado, quien es Enrique Xavier Montoya Pincay, no tiene licencia de veterinario.

En este caso, al abogado Amadeo Peralta, indicó que la Ley 248-12 de Protección Animal y Tenencia Responsable, contiene una serie de disposiciones que castigan lo sucedido y puede prepararse una querella con constitución en actor civil, por violación a los artículos 61 y 66 sobre sanción por crueldad animal y específicamente, en el articulo 18 sobre sanción por negligencia.

“Cualquier persona que sea imputable del delito de crueldad animal, de negligencia y de otros delitos graves en esa materia, pudiera ser condenado a una pena mínima de 6 meses de prisión y a un máximo de un año e inclusive, a una multa mínima de 25 salarios y una máxima de 50”, expresó.

En ese orden, afirmó que de comprobarse que el imputado está ejerciendo como veterinario de una manera ilegal, eso podría conllevar a una sanción aún mayor.

Victoria expresó que tras la muerte de su mascota, fue a buscar apoyo en la justicia, pero el caso fue supuestamente viciado por la fiscal del Ministerio Público, Marylin Lois, por lo que decidió recurrir desesperada a la Procuraduría General de la República.

Caso en manos de magistrada

Indicó que en la Procuraduría le informaron que su caso estaba en manos de la magistrada, Rosalba Díaz, a quien acusó de maltratarla y de sentir simpatía por el imputado, el cual dijo, se encuentra de forma ilegal en el país porque se había presentado ante la Procuraduría con su pasaporte y estaba vencido.

Por su parte, Peralta destacó que la Procuraduría cuenta con el Departamento de Protección Animal para este tipo de casos, el cual está dirigido por la fiscal Lois y dijo que la misma “no lo maneja a la altura de investigar con la finalidad de proteger a la clase animal, ni investiga con la finalidad de solicitar una medida de coerción, ni una acusación”.

En ese sentido, dejó ver que algo que no ayuda al funcionamiento de la dependencia, es que está siendo dirigida por una ingeniera civil y lo ideal sería que ese cargo sea ocupado por un abogado y un veterinario.

“El hecho de que existan, primero, un ingeniero y segundo, una persona que no sabe del tema de cómo solicitar una medida de coerción, cómo depositar una acusación, deja muy entredicho la labor que está realizando esa dependencia”, aseguró.

Adicional a eso, lamentó que el país cuente desde hace más de 7 años con la Ley 248-12 y hasta la fecha, solo se hayan registrado por la Procuraduría General de la República 7 u 8 sometimientos a la justicia.

“Cuando digo que es lamentable, es porque es imposible que habiendo tantos animales en la República Dominicana solamente 8 sometimientos hayan avanzado un chin, que ni siquiera han llegado a su final”, agregó.

Por último, Victoria indicó que el caso de su mascota fallecida se encuentra en manos de un abogado y pide a las autoridades que actúen para poder hacer justicia.

“Yo lo que pido es justicia y le pido a la Procuraduría de la República que por favor interceda, porque en su departamento de persecución hay corrupción, que investigue a la fiscal Rosalba Díaz, ¿por qué tenía que maltratarme siendo yo la víctima? Yo lo que exijo es justicia, yo soy dominicana y estoy en pleno goce de todos mis derechos civiles y así exijo que la justicia cumpla su deber”, expresó.