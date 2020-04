VIDEO: Supuestos deliverys de Glovo son captados en cámaras realizando asalto

View this post on Instagram

Captado en cámaras quedaron varios deliverys que portaban indumentarias de la marca de servicios de comida rápida Glovo, en hechos registrados en diferentes puntos del país. En un primer video de dos que circular este sábado en las redes sociales se observa cómo dos de ellos intentaron atracar a una señora que llegaba a su residencia desde el supermercado. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #elnuevodiariord @glovo_rdo @policiard @presidenciard