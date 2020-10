(VIDEO) Coordinador del COBA zona este: En el país se vive del tráfico de influencias

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El coordinador regional del programa de Bebidas Alcohólicas (COBA), Roberto Silverio, dijo este lunes que la denuncia que hizo sobre los militares y policías que apadrinan negocios en la zona este del país fueron hechas en el marco del cumplimiento con lo establecido por las autoridades, al tiempo de indicar que en el país se vive del tráfico de influencias para conseguir las cosas.

“Aquí hay militares que se prestaban al juego para que le dejaran uno abierto y el otro no lo dejes así. No sé si será sobornos, no tengo pruebas, pero aquí se vive con el tráfico de influencias”, sostuvo Silverio.

El miembro del COBA emitió sus planteamientos durante una entrevista realizada en el programa El Nuevo Diario en la Tarde, que conducen Jaime Rincón, Ely Encarnación y Aneudy Ramírez, y que se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 40:53).

En ese orden, indicó que las instrucciones emitidas desde el Ministerio de Interior y Policía por parte del ministro, Jesús Vásquez, es que todos los negocios deben cerrar a la misma hora, y que no se debe tener privilegios con uno sí y otros no.

“Es como dice nuestro ministro Jesús Vásquez, hay que cumplir con lo establecido en el reglamento, hay que cerrarlos los tres, y cumplir con el distanciamiento físico que se está cumpliendo muy poco”, agregó Silverio.

Asimismo, indicó que es de muy mal gusto cuando se producen escenas donde existen tres negocios, se cierran solo dos, y dejan uno abierto lo cual provoca el problema en la comunidad.

El miembro del COBA subrayó que no siente temor de hacer dicha denuncia, ya que cuando alguien se atemoriza es cuando realiza una mala acción, y que el cumple con lo que han dispuesto el presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro Jesús Vásquez.

“El pueblo dominicano respalda mi posición así también como la prensa, nosotros queríamos un cambio, también un cambio de mentalidad en las personas, el tráfico de influencia en nuestro país ahora mismo es cosa del pasado expresaron las altas instancias de nuestro gobierno”, refirió.