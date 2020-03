(VIDEO) Continúan protestas en JCE Pedro Brand; residentes exigen recuento de votos

View this post on Instagram

La Junta Municipal de Pedro Brand se encuentra militarizada tras reiniciarse el reconteo de los votos, a solicitud de los candidatos a regidores del Partido de la Liberación (@pldenlinea ), quienes alegan que sus votos no fueron registrados. Este miércoles el alcalde de esa demarcación se manifestó en los alrededores de la junta local. #elnuevodiariord