(VIDEO) Consideran incentivo a la lactancia debe durar todo el año

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Alfania Mendoza, creadora de la comunidad “Primeriza RD” consideró que el incentivo a la lactancia debe extender más allá de la recién culminada Semana Mundial de la Lactancia Materna 2022, por lo que recomendó a las féminas utilizar las redes sociales para obtener información actualizada al respecto durante todo el año.

“No solamente debemos utilizar las redes para estar al tanto de lo social, también se pueden utilizar para informarse, hay comunidades que ofrecemos información actualizada sobre lactancia materna”, expuso.

En un conversatorio con Aimé Rosa en el programa “60 Minutos de Seguros”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Mendoza destacó los innumerables benéficos de amamantar y aseguró que, todas las madres están en capacidad alimentar a sus bebés, a menos que existan impedimentos médicos por razones específicas.

“La leche materna es protección contra el frio, protección contra el calor, me siento seguro, me siento tranquilo, siento que me cuidan. Hay un factor muy determinante con eso y es que se crea un vínculo de madrea hijo con el proceso de la lactancia y eso no tiene que ver con que si llena o no se llena”, es más fácil de digerir, pero la lactancia es a demanda, todas las veces que quiera y cuantas veces el bebé quiera”, emitió.

Sostuvo que la lactancia materna no debería doler, “si duele, el agarre está incorrecto, cuando bebé no tiene que pegarse directamente de pezón, debe agarrar la parte de areola que es la parte que va a incentivar que él bebé se agarre, peor también influye mucho la manera en que se agarra el seno que debe ser en forma de c”.

“Lo correcto es que el bebé sea colocado un seno por toma, no se va a terminar la leche materna, nuestro cuerpo es inteligente. Si nuestro cuerpo formó ese bebé durante nueve meses, si Dios hizo algo tan perfecto para que ese bebé se formara, imagínese si no será perfecto para alimentarlo”, emitió.

Explicó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda prolongar la lactancia materna hasta los dos años; sin embargo, Mendoza sugirió a las madres colocarse metas a corto plazo, debido a que estas pueden dar mejores resultados.

“Es un día la vez plantéate, una primera meta de alimentación exclusiva por los primero tres meses, luego una segunda meta de hacerlo hasta los seis meses, luego hacerlo hasta el año, así te vas adra cuenta que vas allegar hacia donde tú lo necesites y donde tu bebé también requiera”, expuso.

Enfatizó que la alimentación a partir de los seis meses es complementaria, porque a partir de ahí el bebé debe comenzar a ingerir otro tipo de alimento.

“A partir de ahí yo inicio la alimentación, pero eso no quiere decir que solamente se le va a dar comida al bebé, yo voy a continuar alimentando a mí bebé hasta el año que se pueda integrar a la dieta familiar lo voy a alimentar con leche materna”, subrayó.

En ese sentido, destacó que a medida que cambian los requerimientos nutricionales del bebé, la leche materna se va adaptando a sus necesidades.

