(VIDEO) Conozca a “Los Rabakukus”, los jóvenes cristianos que son virales en redes sociales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Dos jóvenes que son identificados como “Los Rabakukus” que predican la palabra de Dios tras su salida del mundo oscuro de las calles, se han vuelto viral en las redes sociales debido al peculiar estilo que utilizan para realizar sus prédicas.

Uno de los jóvenes identificado como Felipe Guzmán contó que creció en el barrio 27 de Febrero viendo todos los días el joropeo, los intercambios de disparos, gente fumando marihuana, cargando pistolas calibre 38, y que al crecer era lo único que veía, razón por lo cual fue influenciado a andar en malos pasos por dichas actividades.

Guzmán narró las anéctodas de su paso por la mala vida durante una entrevista realizada por Santiago Matías “Alofoque”, en el espacio “Alofoqueradioshow”, que se transmite por la plataforma de streaming de YouTube.

“Mi niñez fue de rebeldía, cuando me enviaban a realizar algún mandado me llevaba el dinero, me liquidaba, siendo niño hasta atracaba, si veía a una niña de 5 años, yo con cinco también, yo la atracaba”, agregó Guzmán.

De su parte, José Alberto (a) “Soporte mi locura”, dijo que era una zozobra en su barrio y un dolor de cabeza para su familia, asegurando que en su sector le decían que no llegaría a los 19 porque lo iban a matar.

Los jóvenes oriundos del sector 27 de Febrero, indicaron que regularmente participan de las actividades que realizan en la iglesia, pero los mensajes que transmiten a la juventud del país los realizan desde su propia casa.

“Yo era como un títere del Diablo, mi mente generaba mucho, yo era como el jefe de los grupos. Estoy luchando con el sistema de la calle que es muy fuerte”, aseveró.

Al abordar el tema de su vestimenta, indicaron que todo se debe a que en la Biblia se establece que esa es la forma correcta en la cual las personas deben vestirse para estar acorde con la palabra de Dios.

Igualmente, sostienen que no está bien que las personas anden o vayan a las playas con poca ropa, donde normalmente visten con prendas que incitan a la tentación carnal, al dejar descubiertas las partes intimas del cuerpo.

Relacionado