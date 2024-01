(VIDEO) Congresistas comienzan a enfrentarse por venideras elecciones municipales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Faltando apenas 41 días para que en el país se realicen las elecciones municipales que movilizarán cerca de 8 millones de dominicanos a las urnas, los enfrentamientos entre legisladores comenzaron desde ya.

El avispero lo alborotó el presidente de la República, Luis Abinader, este fin de semana durante un recorrido realizado por distintos municipios de Santo Domingo, donde declaró que el Partido Revolucionario Moderno (PRM), le lleva la delantera a la oposición agregando que esta no cuenta con los números de la eterna juventud al no pasar del 24 % en las encuestas.

Por lo que los representantes de los partidos de oposición en el Congreso no se quedaron callados y respondieron diciendo que si ellos tienen el síntoma de eterna juventud, el mandatario tiene el síndrome de los presidentes de esa organización política y que no pasan de cuatro años en el poder.

Sin embargo, las afirmaciones del mandatario Abinader fueron respaldadas por senadores oficialistas quienes aseguraron que en la contienda electoral que se celebrará el próximo 18 de febrero ganarán más del 70 % de las alcaldías.

«Nosotros vamos a ganar con un amplio margen todas las alcaldías a nivel nacional y para mayo que se preparen que es con un 60% que va a ganar el presidente de la República», declaró el vocero de la bancada perremeista en el Senado, Alexis Victoria Yeb.

Manifestó también que el primer mandatario no hará uso de los recursos del Estado para la campaña reeleccionista.

Mientras que, el también senador del PRM, Milcíades Franjul, señaló que la oposición en el tiempo que queda para las elecciones no tiene forma de reponerse para ganar situación que lo tiene «sangrando por la herida».

El representante de la provincia Peravia también defendió la transparencia con la que el presidente Luis Abinader, ha venido manejando los recursos del Estado.

Sin embargo, la oposición salió al frente a defender con uñas y dientes su simpatía en el electorado, atribuyendo las afirmaciones del presidente y el Gobierno a que quienes están asustados son ellos porque con la alianza Rescate RD su salida del tren gubernamental esta asegurada.

«Si fuera verdad lo que dice el señor presidente, no anduviera la desesperación que se siente en el sector oficialista, que están con una desesperación que no coincide con lo que quieren aparentar con forzar una percepción que no es real», indicó el senador del partido Fuerza del Pueblo (FP), Dionis Sánchez.

El representante de la provincia Pedernales agregó que los dominicanos no son masoquistas para reelegir a quienes han desmejorado la calidad de vida.

En tanto el diputado y vocero de la bancada peledeísta, Luis Henríquez, que el 18 de febrero será la fecha que despertará al PRM del sueño que tiene cuando vea que la alianza Rescate RD gane todas las alcaldías.

«Debo decirle al presidente que la oposición está en el sueño de la eterna juventud que no pasa de un 24%, yo le digo a usted presidente que tiene el síndrome de los presidentes de su partido, que no pasan de cuatro años», añadió Henríquez.

Las maquinarias de los partidos están listas para que cada uno salga en busca de conquista de los votos para unas elecciones que prometen ser agitadoras.