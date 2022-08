(VIDEO) Comunicador Wellington De León afirma de nada sirven los logros sin paz mental

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador y Premio Nacional de la Juventud 2001, Wellington De León, aseguró que contrario a lo que algunos piensan el éxito no es la meta, sino la facilidad de dormir tranquilo a pesar de tener de mestas por cumplir, argumentando que de nada sirven los logros cuando la paz mental no existe.

“El éxitos es acostarse tranquilo, en paz y levantarse feliz con cosas por hacer, porque cuando tú tienes ese tipo de éxito, todo va caminando y ese proceso no es algo que te va a llenar de ansiedades de nerviosismo, sino que tú estás viviendo la plenitud de ir tras lo que quieres”, emitió.

Al ser entrevistado por Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, trasmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, afirmó que ser exitoso es tener la capacidad de no hacer daño a los demás para crecer en la vida.

“Siento que una persona que vive en ese ritmo se puede sentir exitoso, porque de nada valen los logros, cuando no eres feliz, de nada valen logros cuando estás lleno de tenciones, cuando no disfrutas, cuando el tiempo se te pasa, cuando estas cabizbajo”, externó.

De igual forma, aseguró que de manera partícula piensa que el éxito sencillamente se resume ene una sola palabra, tranquilidad.

El ganador de los Premios Gardo en la categoría “Animador de música suave”, exhortó a los talentos emergentes en la comunicación asumir el compromiso de entregar un buen mensaje a la audiencia, porque la paz que genera hablar con la verdad será la mejor recompensa.

“Hay que tomar en serio tener un mensaje atado a valores y no desanimarse por el hecho de al principio esta cuestión de comunicar no es tan fácil. El miedo no puede ser algo que nos detenga, el miedo debe ser un motivador para identificar las técnicas que debo utilizar”, expresó.

El joven que se inició en la radio en el año 1998, laborando en emisoras de San Pedro de Macorís, precisó que la comunicación es una misión de vida, que tiene como objetivo llevar un mensaje de entusiasmo, apegado a la verdad y cargado de buenos compromisos.

