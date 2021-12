(VIDEO) Comunicador sugiere auditar Registro Civil por supuesta inscripción irregular de haitianos

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador y activista social Jaime Rincón sugirió auditar el Registro Civil dominicano, tras denunciar que desde hace mucho tiempo se está otorgando la nacionalidad a haitianos que no cumplen con los requisitos constitucionales.

“Aquí hay que hacer una auditoría al Registro Civil de nuestro país, y someter a las justicia por alta traición a esos que se han dedicado a inscribir extranjeros en nuestro Registro sin cumplir con los requisitos constitucionales y legales”, manifestó.

Rincón externó sus consideraciones junto a José Díaz en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, el cual es transmitido a través de la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 16:22).

Insistió en que la inscripción irregular de extranjeros representa una violación al Registro Civil, asegurando que este constituye que es una de las cosas más importantes que tiene un país después de la soberanía, por lo que a su entender quienes cometen estos actos deberían ser sometidos a la justicia.

“En violación a nuestro Registro Civil que es lo más grande que tiene un país después de su soberanía, porque ahí es lo que da patente de corso de que usted es dominicano, de que usted adquiere esa nacionalidad, de que usted adquiere los derechos de ser dominicano”, expresó.

De igual forma, comunicó que esta es una situación preocupante, indicando que se le está otorgando el poder de votar y opinar en decisiones importantes a quienes no les corresponde ese derecho.

“Cuando usted revisa las estadísticas de las etnias que componen los Estados Unidos todas son minoría, pero aquí ya los haitianos no son una minoría, hace mucho que no lo son, y siguen pariendo y registrados como dominicanos, ¡eso es peligroso!”, exclamó.

En ese sentido, expuso que de acuerdo con el director del Hospital de la Mujer Doña Renee Klang de Guzmán, en la provincia Santiago las parturientas haitianas están llegando al centro de salud por las noches tratando de evitar ser deportadas, agregando que ha aumentado el número de mujeres que ingresan a dar a luz.

“Están llegando después de las seis de la tarde para no ser atrapadas y deportadas, yo creo que las autoridades deben hacer bien su trabajo, y que esos muchachos nacidos aquí que no son dominicanos que no lo inscriban en nuestro Registro Civil”, externó Rincón.

