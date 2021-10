(VIDEO) Comunicador Jaime Rincón dice bandas haitianas ponen en peligro seguridad de  dominicanos; llama a creación de frontera física

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador y activista social, Jaime Rincón, hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que se materialice la creación de una frontera física con Haiti, debido a que considera que los dominicanos también corren peligro con las bandas criminales que controlan gran parte de esa nación y que tienen en estos momentos secuestrados a misioneros estadounidense.

“No existe una frontera física, debemos de hacerlo de inmediato, porque nosotros estamos en riesgo de que todos esos criminales y delincuentes vengan a la República Dominicana, que de hecho vienen cuando les da su gana porque no hay ningún control”, afirmó.

Rincón emitió sus valoraciones mientras realizaba su intervención en el programa El Nuevo Diario en la Tarde, transmitido a través de la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 01:15).

Declaró que en la frontera no hay medidas que impidan la entrada de haitianos al territorio dominicano, asegurando que es responsabilidad de los dominicanos salvaguardar los intereses soberanos y nacionales.

El comunicador dijo que es bueno que la problemática haitiana haya pasado de ser una carga solo para República Dominicana, y que ahora se encuentre bajo el lente la comunidad internacional que no hacia más que sacrificar el país con comentarios desproporcionados y que ahora ve la realidad del descontrol migratorio existente en esa nación.

“Yo me alegro de que por fin el problema de Haiti no solo fuera para la República Dominicana, sino que también ya se convirtiera en un problema regional, en el Darien que es donde se une Panamá con Colombia, hay más de 60 mil haitianos en campamentos, yo me sorprendí cuando vi la cantidad de haitianos que están en Panamá, y que utilizan a Panamá como puente para llegar a otros países”, declaró.

