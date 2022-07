(VIDEO) Comunicador fustiga mediatización de procesos penales en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Tras referirse a la tendencia actual de que se quiera establecer responsabilidades antes los medios den comunicación y no en las instancias penales, el comunicador Simón Rodríguez, instó a las personalidades a dar el pleito dentro de los tribunales y no de forma mediática.

“Cuando usted está siendo acusado y cuando alguien acusa, donde tienen que echar el pleito es en los tribunales, ya eso de que si son 12,000 paginas son cosas que se resaltan, pero no es lo principal, aquí lo principal es el dinero que le ha robado al pueblo”, emitió.

Junto Enrique Mota, Domingo Ramírez y Liliam Mateo en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Rodríguez puntualizó que los shows mediáticos ante la prensa no deben ser parte de los procesos judiciales.

El profesional de la comunicación manifestó, que a pesar del derecho a la libre expresión que posee cada individuo, y que el trabajo de la prensa es mantener informado a la ciudadanía, estos no pueden castigar, no exonerar la responsabilidad de una persona ante la justicia; por eso, cree que mediatizar los casos no es relevante.

“Yo veo que gente que solo quieren hacer show mediáticos, pidiendo que la prensa lo entreviste, pero para qué una entrevista de la prensa, vaya al tribunal y dígale al juez lo que usted hizo o diga que usted no es culpable, demuéstrelo ahí”, externó.

