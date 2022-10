(VIDEO) Coach invita a “materializar tus sueños para que no veas a otra persona hacerlo por ti”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La coach de vida Glenis Morillo recomendó a las personas trabajar para que puedan materializar sus sueños, argumentando que hay que poner en acción los pensamientos que Dios otorga, porque sino se lo concederá a quienes se esfuercen para ponerlos en marcha.

“Tenemos que actuar, si Dios le dio una idea es porque él tiene la seguridad que usted la va a desarrollar bien, él le va a acompañar. Esa agenda, ese sueño de ser coach Dios te lo dio ponlo en acción, porque si no lo pones en acción Dios va a tomar ese sueño y se lo va a dar a otra persona y te va a tocar ver a otra persona hacerlo”, emitió.

La escritora del libro “Mientras más lo Practico más lo Creo”, hizo especial énfasis en que es importante sacar eso que las personas llevan por dentro y que les “está quemando y que te da miedo, porque realmente vale la pena que lo pongas en acción”.

Al ser entrevistada por Yannerys Paulino, José Pérez y María Elena Antigua en el programa “El Mundo Hoy”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, invitó a escribir los anhelos y a buscar información sobre cómo materializarlos.

(Ver programa).

“Yo estoy segura que el accionar en función de ello, va a permitir que otras personas lleguen a tu vida y te ayude a ejecutarlos, porque a Dios le encanta la gente que esté accionado”, indicó.

Manifestó que cuando un individuo atraviesa un mal momento, cree que es un castigo por los errores que ha cometido; sin embargo, aseguró que esta es una farsa y que las personas solo deben entender que la vida está compuesta de buenos y malos momentos.

“No es fácil levantarse, porque en los momentos difíciles nosotros queremos que vengan personas a aprobarnos, cuando estamos mal que vengan y te salven y te pongan todo lo que tú necesitas ahí y si tiene deuda, no importa las cifras, tú entiendes que con el dinero es que lo va a solucionar”, expuso.

No obstante, pronunció que no siempre los problemas se solucionan con cosas materiales, sino que el ser humano necesita alimentarse de Dios, información correcta, buenos amigos y, sobre todo, entender que no todo está perdido.

Relacionado