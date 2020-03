(VIDEO) CMD responde a Salud Pública y dice tener lista con médicos enfermaron con coronavirus

View this post on Instagram

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, dijo tener en su poder la lista de los más de 59 médicos que se encuentran afectados por el coronavirus COVID-19 en el país, luego de que el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, pidiera a este gremio en la mañana de este lunes, durante la difusión del boletín número 11, reportar el listado de los galenos infectados por coronavirus en el pais, y que especificara en qué hospital habían enfermados. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en la bio. #elnuevodiariord