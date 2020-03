(VIDEO) CESTUR realiza operativos para garantizar seguridad residentes Zona Colonial

View this post on Instagram

El Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) informó este domingo la realización de varios operativos a fin de garantizar la seguridad en la Zona Colonial, ante la crisis generada por el COVID-19. El coronel Rafael Sosa indicó que “tenemos un personal diseminado en la ciudad completa para garantizar la seguridad de las propiedades, hoteles, restaurantes, que están cerrados”. #elnuevodiariord