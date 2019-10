(VIDEO) Castaños Guzmán: “La verdad tiene una fuerza tal que desenmascara a los mentirosos”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, dijo este martes durante la rueda de prensa donde se conocía el caso de los 54 precandidatos que resultaron empatados en las pasadas primarias, que la verdad tiene una fuerza tal que cuando llega “desenmascara a mentirosos”.

Esto luego de que fuera cuestionado por miembros de la prensa en torno a que una posible acusación sin pruebas pueda convertirse en algo creíble.

“Yo creo que es muy aventurado tomar ese camino, yo nunca he pensado en lo particular eso, yo creo que la verdad tiene una fuerza tal que cuando ella llega desenmascara a los mentirosos por ella misma, y a mí eso me basta”, respondió el presidente de la JCE.

Asimismo, manifestó que la auditoría técnico forense que se realizará a los equipos utilizados en las pasadas primarias, estará a cargo de una empresa de renombre internacional con experiencia electoral, razón por la cual se someterán con humildad a la misma.

Expresó también que “nosotros somos los primeros interesados en que esta situación se esclarezca”, porque la democracia lo necesita.

De igual manera, puntualizó que las denuncias de supuesto fraude presentado por el sector del expresidente no son más que una calumnia, y recordó que “las personas que hacen este tipo de denuncias están en el deber y en la obligación de presentar las pruebas”.

Las declaraciones del presidente del pleno del organismo electoral se producen un día después de las manifestaciones del expresidente Leonel Fernández, quien ayer encabezó una concentración frente a la JCE en la que reiteró que hubo fraude.

