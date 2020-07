(VIDEO) Castaños Guzmán: El pueblo dominicano ha decidido su destino

View this post on Instagram

El presidente del pleno de la Junta Central Electoral (@juntacentral ), Julio César Castaños Guzmán, felicitó nuevamente este miércoles al pueblo dominicano por por la conducta ejemplar exhibida durante el pasado proceso electoral, en el cual, según dijo, el pueblo decidió su destino. "En primer lugar deseamos reconocer una vez más al pueblo dominicano por exhibir durante todo este proceso electoral una conducta ejemplar, un desempeño que nos sitúa como país a nivel de las grandes democracias. El pueblo dominicano ha decidido su destino, la nación dominicana se expresó libremente", expresó Castaños Guzmán durante su discurso de rendición del pasado proceso electoral, previo a la entrega de certificados de elección a Luis Abinader y Raquel Peña, presidente y vicepresidenta electos. Castaños Guzmán agregó que todos los partidos aceptaron los resultados, "por eso los declaro presidente y vicepresidente de la República con el 52.52 % de los votos".