(VIDEO) Carlos Durán a Chantal Jiménez: “Que descanses en paz. Nos vemos en el cielo”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Tras la lamentable muerte de la joven locutora Chantal Jiménez a manos de su expareja Jensy Graciano, quien también procedió a suicidarse el pasado sábado, muchas han sido las reacciones que ha generado este homicidio ante la sociedad y ha puesto en cuestionamiento el rol de la justicia en el país.

Uno de los que reaccionó afectado al conocer sobre el asesinato fue el YouTuber Carlos Durán, quien colgó en su cuenta de Instagram un video, donde se notaba afligido por el injusto desenlace de su compañera a manos de su expareja.

“Yo no me muestro vulnerable ante ninguna situación… Chantal no era el top 50 de mis mejores amigos, pero era tremenda mujer. A veces la vida es tan injusta. Son vainas que te cuestan aceptar”, dijo el afamado influencer muy dolido.

En el audiovisual de 3:45 minutos de duración, Carlos Durán sostuvo que es muy fuerte aceptar que una persona tan querida y alegre como Chantal ya no volverá a estar e invitó a todos a ver los videos donde la también modelo participaba junto a todo el elenco del show.

“Cuesta aceptar que una persona que uno tanto quería ya no va a estar. Y ella quería estar, pero otra persona decidió que no va a estar. Y eso es lo que me duele, porque a veces los humanos somos tan egoístas”, añadió entre lágrimas.

Chantal Jiménez participó en algunos videos junto a Carlos Durán y su elenco y esta fue llevada por su mejor amiga, la comunicadora venezolana Sabrina Rojas, teniendo siempre un destacado desenvolvimiento que era seguido por cientos de personas que le daban seguimiento.

También Jiménez se dedicaba a estar en algunos Podcasts, donde compartía consejos de superación con cientos de mujeres y hasta utilizaba sus redes como medio para remitir los mismos, sin saber que tarde o temprano ella sería una más en las estadísticas de feminicidios en República Dominicana.

