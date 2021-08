(VIDEO) Cantante cristiano Anthony Cruz: Nuestra generación necesita música positiva que los guíe hacia Dios

Comparte esta noticia

Por: Creiddy Peña.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exponente de música cristiana Anthony Cruz manifestó que los jóvenes dominicanos necesitan escuchar música con mensajes positivos que los acerquen más a Dios, y resaltó algunos ministerios que predican el evangelio a través de sus composiciones.

“Me encanta lo que están haciendo nuestros grupos como Barak y Cales Louima, todos los ministerios que han resurgido están causando un efecto positivo y espiritual en la atmósfera del cielo, yo creo que lo que ellos están haciendo a través de la adoración y la música está haciendo cambios, y está muy bien porque nuestra generación necesita música positiva que los guíe hacia Dios”, expresó.

Cruz emitió sus comentarios en una entrevista realizada por las comunicadoras Paloma de la Rosa y Laurie Peña, en el programa Novedades, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 18:00).

El solista de “Derrama by gloria kabod”, dijo que cuando Dios le hace un llamado a una persona debe tener la mente en el cielo y los pies en la tierra, porque pueden llegar ofertas de colaboraciones musicales que tientan a la fama y que pueden desenfocar al cristiano.

“Gracias a Dios que me ha dado la fuerza me he mantenido, me ha dado el dominio propio, ya que he recibido varias ofertas del mundo, muchos grupos me han ofrecido cantar secularmente, pero el llamado a Dios es más fuerte”, afirmó.

Cruz es un joven dominicano de 30 años de edad que reside en los Estados Unidos.

Asimismo, explicó que está promocionando su sencillo “Alfa y Omega”, una mezcla de música acústica con el género urbano, y dijo que el ser cristiano no solo representa un estilo de vestimenta, sino una forma de vida ejemplar de acuerdo a la voluntad de Dios.

Contó que su primer proyecto musical fue publicado en el año 2014 cuando inició a tener participación en los servicios dominicales de la iglesia.

