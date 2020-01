(VIDEO) Candidatos de la Fuerza del Pueblo en el DN entregan juguetes en San Carlos

View this post on Instagram

Santo Domingo.- Con motivos de conmemorarse el día de Reyes este 06 de enero, los candidatos por el Partido Fuerza del Pueblo, en el Distrito Nacional, Luis Gustavo Estrella, a regidor por la Circunscripción 1 y la Candidata a Vicealcaldesa Hony Estrella (@honyestrella), realizaron una vistosa actividad a la que asistieron decenas de personalidades de ese populoso sector capitalino y tuvo como principal protagonistas a los niños por tratarse de una fecha especial para ellos. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord