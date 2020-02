(VIDEO) Candidata a regidora de ALPAÍS resalta problemáticas en DN y presenta propuestas para resolverlas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La candidata a regidora en la circunscripción 1 por el Distrito Nacional del Partido Alianza País (ALPAÍS), María Teresa Méndez, resaltó este miércoles que la principal problemática que enfrenta el polígono central de la ciudad es la movilidad y el transporte para los ciudadanos.

“Yo creo que el principal problema que tenemos en el Distrito Nacional es el de la movilidad y el transporte, el cual crea mayor incomodidad en la ciudadanía, y es el que se ha dejado rezagado y sin importancia”, expuso la joven candidata.

Igualmente, indicó que su motivación como ciudadana a participar en el ruedo político en busca de una mejora, surgió con la inconformidad que le estaba ocurriendo en la ciudad y en el país en esos aspectos.

La postulante del Partido Alianza País expresó sus opiniones durante una entrevista realizada por los comunicadores Anderson Hernández y Mihail García, en el programa El Nuevo Diario en la Noche, que se transmite de lunes a viernes de 9 a 10 pm, por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

“Yo entendí que tenía la oportunidad, que podía hacer un aporte a mi ciudad, y decidí participar, porque muchas veces nos quejamos de que no estamos de acuerdo con muchas cosas pero nos limitamos simplemente a quedarnos sentados y quejarnos”, sostuvo la postulante de ALPAÍS.

La aspirante a regidora por la circunscripción 1, aseguró que la mejor forma de los ciudadanos aportar y generar un impacto es involucrándose en la política.

Espacios públicos en la ciudad

Al ser preguntada sobre otras prioridades de su gestión municipal, agregó que una de las principales es el tema de los espacios públicos, recuperación de las aceras, y la accesibilidad para las personas discapacitadas.

“Al tema de la accesibilidad en este país se le da poca importancia, nosotros vivimos en un país con una cantidad enorme de personas discapacitadas, y muchas veces los veo en la calle y me pregunto cómo lo hacen, personas en sillas de ruedas o con incapacidades visuales cómo se manejan dentro de la ciudad. Creo que es una parte muy importante el tema de la inclusión”, sostuvo María Méndez.

Manejo de residuos sólidos en el Distrito Nacional

Otro de los temas que Méndez asegura conforma parte de su planes de gestión es el manejo de los residuos sólidos, resaltando que en la ciudad metropolitana existe un problema muy fuerte en ese aspecto.

“Pienso que el problema fundamental viene por falta de educación, a lo largo de los años las soluciones planteadas solo abarcan la recogida o cambiar la empresa recolectora o las veces de recogida. Si no se hace una inversión real en la educación de las personas, seguiremos teniendo problemas de residuos toda la vida”, subrayó la candidata.

Funciones y acceso a un regidor

Al ser cuestionada sobre su disponibilidad para el ciudadano en caso de ganar en las elecciones, indicó que un regidor es la persona que está más de cerca con la comunidad, ya que este sabe las necesidades de cada una de las distintas demarcaciones.

“Yo entiendo que un regidor debe estar totalmente abierto y totalmente dispuesto a reunirse con la comunidad y todo lo demás. A parte de dar seguimiento al presupuesto participativo y asegurar que se cumpla dentro de los cronogramas del ayuntamiento, para mí eso es fundamental”, aseveró la postulante a regidora.

Difusión de propuestas y acogida

La política representante de ALPAÍS, expuso que la difusión de sus propuestas de gestión como regidora las ha realizado a través de las redes sociales y medios de comunicación a los que ha asistido, mismas que han recibido gran apoyo por diferentes sectores de la ciudad, de la iglesia, centros comunitarios, entre otros.

Convencimiento a electores

En lo relacionado a convencer a los electores para que voten a su favor, María Teresa Méndez dijo que en lo personal apuesta a personas que verdaderamente persiguen propuestas no de partidos, o de colores o el clientelismo político.

“La política no puede seguir viéndose a través del clientelismo, esto es lo que nos tiene dañados, eso es lo que no permite el avance. Estamos apostando a personas que verdaderamente anden detrás de propuestas, de proyectos y no atrás de un partido o lo que les vayan a dar”, puntualizó.

Contrato con el PNUD

Méndez indicó que el planteamiento realizado por Bartolomé Pujals, candidato a alcalde por el Distrito Nacional de ALPAÍS, diciendo que este se refiere a que esa entidad en el marco de la ley no puede eximirse de sus responsabilidades.

“La alcaldía como tal, por ley, no puede eximirse de sus responsabilidades, no puede, no debe pasarle a otro la responsabilidades que tiene, por eso el habla del tema de la ilegalidad”, resaltó.

Prioridades en la alcaldía

La postulante de ALPAÍS indicó, que un candidato que llega a la alcaldía debe revisar el presupuesto del cual se dispone para ver las necesidades reales y lo que la población tiene como prioridad, asegurando que en ese momento es que se determina en qué un alcalde va a invertir los fondos.

“Cuando tu ves cuáles son las necesidades, y de qué manera el presupuesto participativo se está utilizando, entonces ahí tu determinas si real y efectivamente es válido hacer ‘Brillante Navidad’, es un tema de presupuesto y ver lo que realmente la gente quiere y lo que espera de una alcaldía. Si me preguntas a mí probablemente no lo vea como una prioridad, yo veo otras cosas, en un país con tantas necesidades no lo veo como primordial”, aseguró la política María Méndez.

Ordenamiento territorial

En lo concerniente al crecimiento de la infraestructura y ordenamiento territorial, Méndez sostuvo que el ayuntamiento debe de velar porque se respete la normativa del ordenamiento territorial y que exista un verdadero diseño, en el cual se defina cuáles áreas serán para áreas verdes, centros comerciales, espacios de viviendas, y los servicios que tendrá la comunidad.

Razones para elegir su propuesta

Tras ser cuestionada sobre por qué votar por su propuesta, Méndez aseguró que tener cualidades claras para el buen desarrollo en su gestión y el trabajo de la ciudadanía.

“Yo soy una persona comprometida, honesta, con capacidad, deseo y voluntad”, expresó.

