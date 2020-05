(VIDEO) Cámara capta momento en que cuatro hombres asaltan joven

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO ESTE. – Las cámaras de seguridad de una residencia captaron este miércoles el momento en que cuatro hombres despojaron, a punta de pistola, a un joven de su motocicleta, hecho ocurrido en el sector La Toronja del municipio Santo Domingo Este. En un video enviado a El Nuevo Diario, se observa como los asaltantes, a bordo de dos motos, aparentemente perseguían a su víctima, y cuando esta se detiene uno de los atracadores le apunta con una arma de fuego, mientras otro sustrae el vehículo. Hasta el momento, no hay arrestos por el hecho, ni tampoco los asaltantes han sido identificados. #elnuevodiarord