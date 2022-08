(VIDEO) Bournigal a Hipólito: “El Senado debe dar el puesto a un senador que no quiera estar pegado al presidente”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La senadora puertoplateña Ginette Bournigal manifestó este miércoles que le da mucha pena que le manden “mensajito” a los legisladores en boca de amigos como Hipólito Mejía sobre quiénes deberían dirigir las cámaras del Congreso Nacional, y dijo saber bien que no gusta mucho para ser la presidenta del Senado porque dice las cosas como son.

“Hipólito me conoce y sabe mi forma directa de actuar, y quizás por eso mismo yo no gusto mucho para ser la que presida la cámara porque a mí me gusta decir las cosas como son y entiendo que el Senado debe dar el puesto al primer poder del Estado, no a un presidente del Senado que quiera estar pegado al presidente de la República, sino guardar la forma”, expresó.

A raíz de que Mejía expresó su apoyo a la reelección de Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella como presidentes de la Cámara de Diputados y Senado de la República respectivamente, la puertoplateña dijo que odia los mandados y espera que le hablen de frente porque la investidura que le dio el pueblo es para que se les respete como primer poder del Estado.

Bournigal fue entrevistada por los periodistas Rafael Zapata, Julia Muñiz y Glenn Davis Felipe, en el programa “El Nuevo Diario TV”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, luego de girar una visita de cortesía y sostener un interesante conversatorio con Persio Maldonado Sánchez, director del periódico.

“Por ejemplo, con la Ley de Extinción de Dominio ahora Pacheco se llevó el galardón porque llegó a conciliar con las tres fuerzas políticas, porque siempre hay que buscar un bajadero, lo que no se hizo en el Senado y era una comisión bicameral”, añadió la legisladora.

Al mencionar la Ley de Extinción de Dominio, dijo que los senadores hicieron una “alharaca” del tema, y en realidad la norma no es como la describieron algunos senadores que salieron a meter “cuco”, porque con ella no se va a estar persiguiendo a nadie, sino que servirá para controlar las organizaciones delincuenciales.

“Y la ley nunca va a tener carácter retroactivo para alguien que está actuando de manera correcta, ahora si usted tiene un bien ilícito en ningún momento la ley la protege y siempre la presunción de inocencia del artículo 69 de la Constitución está guardado, no tiene nada que ver, o sea que yo pienso que hicimos una alharaca de algo que no tenía que hacerse”, manifestó.

“El presidente está solo”

La senadora sostuvo en el programa que el presidente Luis Abinader “está solo” y en el país se han logrado cosas de las cuales la gente no las manifiesta y los ministros y directores dicen cosas que luego deben ser enmendadas por el jefe de Estado.

En ese sentido, criticó que en los pasados días el ministro de Administración Pública (MAP) haya dicho que se congelaban los nombramientos y reajustes salariales porque esa esa memedia que debió tomarse y no anunciarse.

“Oiga amigo, usted no diga eso, usted se calla, no lo diga porque eso no es cierto. Entonces si usted ve que una persona se ha subido el sueldo, o usted lo despide o lo manda a que se lo rebaje, una de dos. Yo creo que se trata de eso, de ver de qué manera nos ponemos de acuerdo con algunas cosas”, expresó.

También consideró que no ve a nadie diciendo que lo que se está haciendo en el área de la salud en el país es excelente, ni tampoco se estarían divulgando las inversiones que están entrando al país en el sector turismo.

“Eso no se divulga, los ministros tienen que moverse de lugar en lugar en estos días, el ministro Hatton fue a hacer el papel de Orlando, que nos prometió estar en Puerto Plata dos días, y él fue, pero muy rápido, tiene que volver”, sugirió.

Además, dijo que el Senado se ve “mudo” porque lo que hace el actual presidente de la cámara, Eduardo Estrella, es andar detrás de Abinader para arriba y para abajo y ese no es su papel.

