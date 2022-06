(VIDEO) Beatriz Haddad Maia derriba las expectativas de Maria Sakkari

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES.- La brasileña Beatriz Haddad Maia, séptima cabeza de serie, dejó el torneo de Nottingham si su principal favorita, la griega Maria Sakkari, para alcanzar la primera semifinal sobre hierba de su carrera después de vencer por 6-4, 4-6 y 6-3.

La jugadora de Sao Paulo de 26 años consiguió su cuarto triunfo ante una rival situada entre las cinco mejores del mundo. Por segunda vez en lo que va de curso tumbó a la helena que no pudo culminar su remontada.

La tenista brasileña afrontará su segunda semifinal del año tras las alcanzadas en Monterrey. Aspira a regresar a una final por segunda vez después de la que jugó en Seúl en el 2017.

