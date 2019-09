(VIDEO) Bateador Max Muncy logra grand slam y Dodgers ganan ventaja de campo en postemporada

EL NUEVO DIARIO, SAN DIEGO.- El primera base Max Muncy bateó el primer grand slam de su carrera y los Dodgers de Los Ángeles consiguieron la ventaja de local en los playoffs de la Liga Nacional al superar con pizarra de 6-3 a los Padres de San Diego.

Muncy disparó su cuadrangular por todo el jardín derecho, su número 34 de la campaña, a la altura de la cuarta entrada, terminando el partido de 3-1, con cuatro impulsadas, dos remolcadas, una base por bolas y un ponche. Tiene promedio de .249.

Los Dodgers (101-56), siete veces campeones de la División Oeste de la Liga Nacional, consiguieron la ventaja de campo cuando el dos veces campeón de la División Este, los Bravos de Atlanta (96-62), perdieron 6-9 contra los Reales de Kansas City.

Max Muncy hit a grand slam that went really high.

