(VIDEO) Basilio Belliard: “Hay un malestar en la cultura que se extiende como un cáncer a todas las instituciones”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El poeta, crítico literario y profesor universitario, Basilio Belliard, sostuvo este viernes que hay un malestar al interior del Ministerio de Cultura que se ha expandido como un cáncer a todas las instituciones del territorio nacional y tendría que ver con la composición social que hoy exhibe el Gobierno, el cual colocaría en los puestos a personas que no son del sector, que vienen de la oligarquía y que no han estado vinculado a los sectores populares.

“Hay una filosofía distinta que se ha insertado en la política del Ministerio de Cultura, yo creo que los agentes que están dirigiendo la política del Ministerio no tienen conocimiento, no vienen del sector y a veces hay poderes en la sombra que muchas personas no vemos, de intereses o de representantes que no saben quién soy yo ni quienes son las personas que tienen trayectorias que tiene uno o una”, manifestó.

Belliard fue entrevistado por los periodistas Alberto Tavárez y Marcos Santana en el programa “Alternativa”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

El ensayista dominicano sostuvo que los agentes que estarían hoy dirigiendo el Ministerio, piensan de manera financiera y han empezado a recortar la cantidad de recursos que se destinan a pago a asesores y funcionarios.

“En año y medio que estuve trabajando con la ministra Carmen Heredia vi lo que nunca había visto, por ejemplo, una especie de guerra intestina, el uso de las redes sociales de manera indiscriminada para linchar moralmente a personas que han tenido una trayectoria, una obra, a veces porque no fueron del partido o porque están haciendo un trabajo”, expuso.

Consideró que en Cultura está haciendo mucha falta el liderazgo “que había antes”, porque ahora se vería cosas como que un viceministro manda a cancelar un director sin que lo sepa la ministra o desacate esa decisión.

“Hay una especie como de lucha de poder al interior del Ministerio que eso no se veía antes y pienso que se debe a que hay una falta de autoridad, de mística que se ha ido perdiendo y hasta ese punto yo pienso también que ha sido el centro de la crisis que expresa o manifiesta el Ministerio de Cultura en la actualidad”, sostuvo.

