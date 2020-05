(VIDEO) Autoridades decomisan droga y chilena durante operativo en Valverde

View this post on Instagram

La Dirección Nacional de Control de Drogas (@dncdrd ) en coordinación con el fiscal de la provincial Valverde realizó un allanamiento este viernes en el sector Cacheo del municipio Esperanza, donde decomisaron droga y un arma de fabricación casera. Según informaron las autoridades, en el operativo fueron decomisadas una balanza, 39 porciones de crack, 31 de marihuana, 49 de cocaína, un arma de la denominadas chilena, y 12 cartuchos. #elnuevodiariord