(VIDEO) Autoridades continúan alerta sobre el toque de queda y uso de mascarilla en Santiago

View this post on Instagram

La Policía Nacional(@policiard ), el Ejercito Dominicano(@ejercitord ) y miembros del Cuerpo de Bomberos continúan alentando a la comunidad sobre el uso de mascarilla y el distanciamiento social por el COVID-19, esta vez en el municipio de San Ignacio de Sabaneta, Santiago Rodríguez. #elnuevodiariord