(VIDEO) Así se va desarrollando el toque de queda en RD

Agentes de la Policía Nacional(@policiard ) solicitan a ciudadanos permanecer en sus hogares mientras sigue en vigencia el toque de queda establecido por el presidente Medina esta tarde y advierte que, de encontrar a alguna persona en la calle, será dirigida al destacamento más cercano. Solo se puede circular en la vía pública en caso de necesitar acudir a una farmacia u hospital. #elnuevodiariord