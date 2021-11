(VIDEO) Aseguran modelaje plus no fomenta la obesidad

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Las modelos plus size o talla grande, Yanil Guerrero Castillo y Chantal Vargas, expresaron que este tipo de modelaje no pretende fomentar la obesidad o que las personas entren en una condición de salud que no puedan sustentar, sino intentar dar a conocer que algunas persona posee un talento que no depende de su talla.

“Es el talento por encima de la talla, más no la fomentación de lo que le puede hacer daño a tu salud”, expresó Guerrero Castillo.

Ambas realizaron estas declaraciones durante una entrevista realizada por la comunicadora krismeli Brito Padilla, mientras conducía el programa “Con la Dra. Controversia”, el cual es transmitido a través de la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Por su parte, Chantal Vargas resaltó que a diferencia de lo que muchos piensan las modelos plus también deben trabajar para mantener su salud comiendo saludable y haciendo ejercicios.

“El amor propio es trabajar, hacer tu ejercicio, comer saludable y trabajar por tu sueños, esto es lo que te gusta, tú debes trabajar y hacer todo lo posible para alcanzar tu sueño dentro de los estándares de salud”, manifestó Vargas.

En conjunto ambas modelos manifestaron estar de acuerdo en que consideran que un 50% de la población sí las acepta como son, en tanto que el otro 50% solo presume hacerlo, pero en realidad no es lo que siente.

“Ya cuando nos ven en tarima, se estremecen al ver chicas que definitivamente están rompiendo los estereotipos, dirán mira que bella esa chica si ella pudo quizás mi hija también pueda”, externó Vargas.

Durante la entrevista las jóvenes dijeron sentirse orgullosas de ser modelo “curvy”, porque entienden que a través de su trabajo pueden ser inspiración para algunas jóvenes que quieren incursionar en el mundo del modelaje, y que por su peso sienten que no pueden hacerlo.

