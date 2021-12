(VIDEO) Defienden uso de fideicomiso para la realización de proyectos en el país

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Armando Paíno Henríquez Dajer, director del Consejo Directivo del Fideicomiso Público-Privado para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, defendió el uso de este mecanismo para la realización de proyectos en el territorio nacional, y aseguró que con ellos el Estado no pierde poder decisión, sino que gana transparencia.

“El fideicomiso entra como una gobernanza, no es que yo cogí este dinero que me van a dar para manejar este tema y ahora voy a comprar camiones de basura porque lo decidí como funcionario, no, yo lo veo como algo positivo porque ayuda a la transparencia y al cumplimiento de lo que son las normas, la Ley de Presupuesto y más”, expresó.

Henríquez Dajer se expresó de esa manera ante el planteamiento de que las iniciativas de fideicomiso público-privados, a la larga, dejarían al sector privado con la mitad del Estado dominicano.

Emitió sus consideraciones durante una entrevista realizada por los periodistas Enrique Mota, Rafael Zapata, Julia Muñiz y Glenn Davis Felipe, en el programa “El Nuevo Diario AM”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV, tras sostener un breve conversatorio e intercambio de ideas con Persio Maldonado Sánchez, director del periódico.

En ese sentido, explicó que el Estado sigue con la toma de decisiones y esto solo representa que los fondos para los proyectos van a venir de una contribución especial que van hacer las empresas.

“Los miembros del consejo del fideicomiso no deciden qué hacer, hay una política pública que sale del Gobierno, lo que sí vela es que los fondos sean utilizados de manera transparente y para el fin que fue dispuesto por la ley”, agregó.

En ese orden, indicó que las decisiones que se van a tomar con respecto a la basura en el territorio nacional van a ser derivadas del Plan Nacional para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos, y en donde se ven involucradas políticas públicas de todas las instituciones del Estado.

También, señaló que la creación de fideicomisos es una cultura que se ha instaurado en la región desde hace muchos años, poniendo como ejemplo a México, el cual dijo tiene más de 10 mil fideicomisos públicos operando.

Desechos sólidos

El funcionario indicó que la solución al tema de la basura en el país no llegará de la noche a la mañana, considerando que primero los ciudadanos domincanos deben cambiar la mala relación que tendrían con la basura.

“Hay todo un cambio cultural que debe producirse y que va a tomar tiempo, y va a tomar hasta cambios generacionales, tiene que partir desde la educación básica, eso es evidente”, manifestó.

Señaló que la Ley de Residuos Sólidos manda a que se utilicen fondos para educar a la población respecto al tema, e indicó que están trabajando en varios programas, e incluso, tienen planes pilotos en distintas escuelas para ver la efectividad de los mismos.

No obstante, el funcionario dijo que hay acciones puntuales que pueden implementarse para eliminar focos importantes del problema, como buscar una solución a 12 de los vertederos que más contaminan en el país.

“Hay retos más grande, un Duquesa que te maneja más del 35 % de todos los residuos, ese es un reto más grande porque ahí ya sí hay una serie de instituciones involucradas por el tamaño del mismo, después hay un 40 % que se maneja en 10 u 11 y en eso estaremos enfocados, y estaremos invitando al sector privado a invertir en todos estos procesos”, dijo.

Asimismo, Henríquez Dajer resaltó que hay posibilidad de desarrollar nuevas áreas de la economía y de negocios que creen empleos mediante la gestión efectiva de residuos sólidos.

