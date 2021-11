(VIDEO) Aseguran es necesario el liderazgo positivo para fomentar crecimiento familiar

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los directores de la organización Transformación Paraguay, Tim Teasdale y Gabriela Teasdale, llamaron a los padres a tener un liderazgo positivo dentro de la familia, ya que consideran que muchas veces los hijos son el reflejo de sus acciones, indicando que su comportamiento puede influir en el comportamiento de los infantes y en que sean o no futuros líderes dentro dentro de la sociedad.

“Si queremos una familia sana, un país sano, debemos tener familias sanas, entonces atención mamá y papá, somos el espejo donde se ven nuestros niños, entonces tengamos un buen liderazgo, seamos coherentes con lo que decimos y hacemos, seamos ejemplo para estos chicos, porque nuestras huellas van marcando y ellos siguen esas huellas”, expresó Gabriela Teasdale.

“Si hay algún lado en el que se tiene que practicar un liderazgo importante, un liderazgo positivo, es en la familia, ahí tenemos que liderar, porque allí se forma una fundación que prepara a nuestros hijos para que puedan salir a la sociedad”, indicó Tim Teasdale.

Ambos emitieron sus declaraciones durante una entrevista realizada por el comunicador Raymond Moreta, mientras conducía el programa “La Embajada”, el cual es transmitido a través de la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

La pareja de esposos manifestó que la familia es un compromiso que va más allá de los matrimonios, porque este se puede terminar en cualquier momento, pero las familias no, por este motivo, consideran necesario mantener una comunicación constante entre los miembros para poder crecer juntos como grupo.

“Yo creo que todos somos capaces de hacer buenas preguntas, que lindo es sentarse alrededor de la mesa y hacer buenas preguntas, preguntas poderosas que nos lleven a conocernos profundamente, el venos, el valorarnos en casa primero es importante para salir después a otros lugares”, insistió Gaby.

En conjunto, expusieron que establecer reglas claras en casa es fundamental para reconocer hasta donde se puede llegar juntos como familia y las metas que pueden alcanzar.

“En esta casa pedimos perdón, en esta casa no se grita, en esta casa dialogamos, tener claras las reglas siempre es muy importante porque nos direcciona o nos empuja hacia ese lugar donde queremos llegar”, precisó Gabriela.

“Nosotros sabemos que si no educamos de la manera correcta a nuestros hijos si nosotros mismos no somos buenos ejemplos para nuestros hijos, van a tener acciones y decisiones no correctas, por eso debemos educar correctamente, la comunicación es clave”, estableció Tim.

