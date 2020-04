(VIDEO) Apple donará 20 millones de mascarillas para combatir el COVID-19

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL.- El presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, informó que esa empresa donará 20 millones de mascarillas luego de iniciar su proceso de fabricación de 1 millón por semana de un prototipo propio desarrollado en sus plantas de Estados Unidos y China para luchar contra el COVID-19.

Apple es otra de las multinacionales que se suma así al combate contra el coronavirus, y que brinda su apoyo de manera desmedida al personal sanitario que labora en los Estados Unidos.

El anuncio fue realizado por el propio Cook a través de un mensaje colgado en su cuenta personal de Twitter.

“Se está coordinando estrechamente con profesionales médicos y funcionarios del Gobierno de los EEUU para llevar las máscarillas a donde más se necesiten”, reza el mensaje de Cook.

Igualmente, indica que que esperan poder ampliar la cadena de distribución para así abarcar otras ciudades fuera de los Estados Unidos.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX

— Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020