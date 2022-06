(VIDEO) Antonio Marte llama al pueblo apoyar Congreso sea unicameral; sigue firme en su propuesta

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El senador por la provincia Santiago Rodríguez, Casimiro Antonio Marte, hizo un resonante llamado este viernes al pueblo dominicano para que apoye que el Congreso Nacional sea unicameral, y aseguró que está preparado para mantener su propuesta y llevarla más allá de las cámaras legislativas.

“El pueblo tiene que empoderarse de esta propuesta porque de aquí para allá hay un hombre que está dispuesto a mantener y llevar la propuesta, cuando yo flojeé esa es porque estoy preparado para ir más allá del Congreso a buscarla”, expresó.

En tal sentido, dijo ver que el Estado dominicano no puede estar malgastando el dinero y tener 192 diputados, por lo que ha propuesto que haya una sola cámara legislativa con 67 congresistas.

Marte fue entrevistado por los comunicadores Enrique Mota, Rafael Zapata, Julia Muñiz y Glenn Davis Felipe, en el programa “El Nuevo Diario AM”, previo a sostener un breve diálogo con Persio Maldonado Sánchez, director del periódico.

“Por ejemplo, mi provincia necesita un proyecto de ley, yo lo trabajo y lo presento, se aprueba en el Senado y cuando va a la Cámara de Diputados murió, uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez años y no se hace nada, entonces yo digo para qué te pagan”, cuestionó.

Asimismo, cuestionó por qué el diputado perremeísta Tonty Rutinel propuso crear una nueva provincia si eso generaría que se necesite tener más síndicos, regidores, diputados, senadores y gobernadoras.

“Anoche me decían algunos legisladores, pero tú estás intentando contra la comida de mucha gente, señores pero es el pueblo dominicano, nos estamos cayendo a pedazos y no podemos seguir tomando tanto dinero prestado para pagar nóminas para gente que no producen”, agregó.

También, sostuvo que hay diputados y senadores que en dos años de legislar no tienen un solo proyecto que hayan presentado a favor de sus demarcaciones o del país, mientras que él, que dijo ser menos estudiado que otros, ha propuesto 62 proyectos de ley y resoluciones.

Además, dijo que los diputados y senadores no deben tomar el Congreso para hacer política porque eso “entorpece” el avance de los proyectos, sino como un escenario de trabajo en donde se tiene el deber de ayudar al pueblo.

Presa de Boca de Los Ríos

Durante la entrevista, Marte pidió al presidente Luis Abinader detener la construcción de la presa Boca de Los Ríos, en la provincia de Santiago Rodríguez hasta que encuentre una solución en la que se le garantice a todos los munícipes el preciado líquido.

“Yo no estoy opuesto a la presa, eso genera riqueza, ¿pero yo quiero riqueza para el Estado dominicano y mi provincia cerrada sin agua? así no podemos, y yo lamento que hoy yo esté hablando así de mi presidente, que lo apoye y por quien mandé a votar, pero el presidente tiene que saber que el senador de esa provincia soy yo, el responsable ahí soy yo”, agregó.

Proyecto político

Marte indicó que por el momento no tiene pensado volver a senador porque está enfocado en otros proyectos, entre ellos el movimiento político “Primero la Gente”, que aunque no está legalizado por Junta Central Electoral (JCE) ya tendría aceptación en todo el país.

“Nosotros esperamos en un año y pico tener afiliados al partido millón y medio de personas, vamos rindiendo muy bien y estamos en el proyecto para ver qué dice la República Dominicana”, acotó.

En ese orden, el legislador no descartó que en los próximos comicios del 2024 se le vea aspirado a la presidencia de la República por “Primero la Gente”.

