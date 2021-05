(VIDEO) Antonio Almonte aclara liquidación CDEEE no se realizará de forma ilegal; Punta Catalina será auditada

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, aclaró este jueves que el proceso de liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) no se pretende realizar de manera ilegal con el decreto presidencial 342-20, sino que la resolución fue emitida por el presidente Luis Abinader para crear la comisión que guía el proceso de eliminación de dicha entidad.

“Usted no puede modificar una ley por decreto, sino por otra ley ahora, para modificar esa ley y llevar a efecto el proceso de liquidación usted tiene que crear un cuerpo con autoridad para que lleve a cabo todo el proceso”, explicó.

Almonte emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los periodistas Luis Brito y Enrique Mota, en el programa El Nuevo Diario AM, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 1:01:57).

Señaló que la eliminación de la CDEEE lleva consigo una reforma a la Ley General de Electricidad no.125-01, además de que el proceso involucra liquidación de personal, transferencias de contratos y activos, y el pago de compromisos, trabajo que aseguró realizará la comisión creada por el presidente Luis Abinader.

“Ese trabajo terminará con decretos que tendrá que emitir el presidente y con propuestas de proyectos de leyes que tendrán que ser sometidas al Congreso para poder modificar aspectos de leyes que le daban sustento a la CDEEE”, expresó.

También recordó que el proceso de liquidación de la CDEEE es algo que estaba contemplado en los textos del pacto eléctrico y en la Ley 100-13, que crea el Ministerio de Energía y Minas, para que le sean traspasadas las funciones de la Corporación, pero que luego no se hizo porque el mismo año se emitió el decreto 142-13 para demorar por cinco años ese traspaso.

“Lo que ha hecho el presidente Luis Abinader con su decreto no es más que tratar de materializar lo que fue una disposición de ley, tanto con no. 100-13, como con la no. 142-13”, agregó.

Almonte también, recordó que con el decreto que emitió este Gobierno se dispuso la liquidación del Consejo de Administración de la CDEEE que tenía nueve miembros, reducir los tres consejos de las empresas distribuidoras a uno, y asimismo, la eliminación del consejo de administración de la Unidad de Electrificación Rural y Sub-Urbana (UERS) que tenía cinco miembros.

“Usted está hablando que las tres sedes tenían entre las tres 21 consejeros, más nueve consejeros de la CDEEE, eso hacen 30, más los cinco consejeros de la UERS, eso haría 35 y esos 35 consejeros los han reducido en este Gobierno a 11 consejeros que son de las empresas distribuidoras”, indicó.

Mencionó que la comisión ha preparado una declaración bien amplia de prensa relatando todo lo que se ha hecho, y que incluye el impacto en términos de reducción de costos operacionales del sector fruto de esas eliminaciones.

Cancelación de personal

Almonte agregó que en lo que se refiere a la cancelación del personal “es un proceso doloroso”, pero dijo que durante estos meses han hecho un proceso de evaluación y una parte importante de los empleados pasará al Ministerio de Energía y Minas, mientras que otros serán recomendados a algunas distribuidoras.

Resaltó que a todos los empleados se les pagarán sus prestaciones laborales, y para los pensionados están tratando de conseguir un trato particular a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa), para que puedan seguir recibiendo cobertura médica cuando la CDEEE desaparezca.

Explotación y e exploración de Petróleo

Almonte expresó que el contrato que el Estado dominicano había firmado el año pasado con la empresa Apache Corporation para la exploración y explotación de hidrocarburos en la cuenca de San Pedro de Macorís, será sometido en los próximos días al Congreso de la República, y dicha empresa cubrirá con todos los gastos.

“En estos días va a ser sometido al Congreso para la ratificación de ese contrato, tenemos mucha esperanza de que todo eso termine y entonces Apa Corporation comenzará a hacer la exploración en San Pedro”, manifestó

Explicó que hubo que hacer algunas modificaciones al contrato porque meses después de haberse firmado la compañía inició un proceso interno de reorganización en el que cambió su nombre a Apa Corporation, pero aseguró que el país ya recibió la nueva versión firmada y apostillada.

También, informó que ayer miércoles en el Ministerio de Energía y Minas un grupo de investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, realizó una presentación “muy importante” sobre el potencial de existencia de carburo en distintos puntos de la República Dominicana.

Señaló que la presentación tuvo un público reducido, pero resaltó que se encontraban allí el administrador de la Refinería Dominicana de Petróleo, representantes de varios Ministerios, expertos en el área de minería, y que próximamente la investigación será presentada al presidente de la República, Luis Abinader.

“El presidente Luis Abinader le ha dado un seguimiento muy estrecho, porque tiene sumo interés en determinar de manera contundente y fehaciente, si existe o no, en qué cantidad y si es comercializable el hidrocarburo en República Dominicana”, destacó.

Precio de combustibles en RD

Tras ser preguntado sobre cómo influiría la existencia de petróleo en territorio dominicano en el precio de los combustibles, el funcionario respondió que en el contrato firmado con Apa Corporation está establecido que un mínimo de 15% de la producción debe ser garantizado para consumo interno, lo que dijo podría resultar en una reducción de los precios de los derivados.

“Eso de seguro que se refleja en los precios de los combustibles derivados del petróleo en el país y tendrá un beneficio principal en términos fiscales de recesión de ingresos por la importación, por pago de impuestos, etc.”, agregó.

Resaltó que lo fundamental en este caso al igual que en la minería, es la estrategia de redistribución de ingresos con los beneficios, y en tal sentido dijo que hacia donde hay que apuntar es en la política económica del Gobierno.

Auditoría Punta Catalina

Almonte manifestó que dolorosamente hace unas semanas concluyó el proceso de licitación para contratar auditorías independientes que auditen la construcción y gestión de Punta Catalina, y solo enviaron propuestas dos firmas, las cuales no eran adecuadas.

Indicó que lo que se ha hecho es preparar de nuevo los pliegos para la licitación, y justo en la próxima semana se hará un nuevo lanzamiento con una mayor publicación de anuncios sobre el proceso.

“He escuchado planteamientos criticando que todavía no se ha hecho la evaluación de Punta Catalina, que ni siquiera eso han hecho, y yo debo decirles que nosotros sí cumplimos el año pasado con lanzar la licitación pública internacional, pero al no participar y no ser satisfactoria la propuesta, no nos queda más remedio que volverla a lanzar”, destacó.

Agregó que sea un poco más tarde o no Punta Catalina será auditada, y dijo esperar que sea este año y que sus resultados sean dados a conocer.

