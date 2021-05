(VIDEO) Anthony Álvarez: No me pueden encasillar como actor

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El actor y cantante dominicano Anthony Álvarez, indicó que, a pesar de ser conocido por su carrera en el mundo de la actuación, nadie puede encasillarlo dentro de la profesión, porque considera que el “fin de los artistas es entretener y es lo que actualmente ando buscando con mi nuevo proyecto musical”.

“Yo le trato de meter un poquito de actuación también porque es entretenimiento todo, entonces yo lo que quiero es entretener porque es lo que nosotros hacemos, somos personas de entretenimiento, no dizque actor solo, a mí no me pueden encasillar, nosotros somos personas que tratamos de crear entretenimiento en cualquier plataforma que nos dejen”, indicó.

Álvarez emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por el comunicador Raymond Moreta, en el programa “La Embajada”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 01:11).

En ese sentido, dijo entender que las personas tienden a encasillar a los actores, pero expresó que “se está haciendo el chivo loco”, y continuará con su proyecto de cantar salsa porque “es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo”.

“Antes de usted criticar y juzgar, ¿tú escuchaste la canción, viste el video?, y ahora viene la otra prueba mía, ve a verme en vivo. Ya tengo mi orquesta y estoy ensayando entonces, ustedes van a verme en vivo y ahí ustedes juzgan”, añadió.

Álvarez, que se encuentra promocionando actualmente su último sencillo “El gran amante”, mencionó que luego de iniciar con el proyecto ha recibido una aceptación muy favorable y dijo que “lo negativo ha sido muy poco”.

“El hecho de que me hayan aceptado, que estoy sintiendo que me están aceptando porque la canción está calando. Se metió en Chile hace dos semanas, el primer lugar en una emisora allá que es por votación, no es que ellos lo pusieron, ahora estamos en primer lugar en Mallorca me acaban de decir entonces, yo digo wow que lindo”, resaltó.

Bromeó diciendo que “lo bonito del caso es que en esos países están escuchando una canción que no tienen idea de quién es el cantante”, algo que manifestó que le gusta porque ahora tiene que trabajar “para ponerle cara al tema”.

“Para mí es mejor porque es como si yo tiro una cosita y me quedo aquí mirando a ver si a la gente le está gustando o no, y después si no le gusta tú sales corriendo por otro lado”, agregó riendo.

Te invitamos a acceder al link y ver la entrevista completa para que sepas con detalle lo que comentó Álvarez.