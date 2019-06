(VIDEO) Andrés López Obrador golpea accidentalmente en la cara a Nayib Bukele

View this post on Instagram

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador golpeó accidentalmente en la cara al mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, durante la celebración de un encuentro entre ambos en la ciudad de Chiapas, en México. La peculiar escena provocó que Bukele publicara a forma de broma en Twitter que López Obrador gobierna con mano de hierro. #elnuevodiariord