(VIDEO) Alexandra MPV asegura que le debe su carrera a Mozart La Para

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La popular celebridad de redes sociales, Alexandra Hactu, conocida como Alexandra MVP, aseguró que le debe su carrera al exponente de música urbana, Mozart La Para, con quien mantuvo vida conyugal por diez años.

“Claro que yo me di a conocer por Mozart, eso es una realidad y no podemos tapar el sol con un dedo. Yo le debo mi carrera a él”, declaró Hactu, madre de una niña fruto de su matrimonio con el intérprete de “Levántate”.

Las declaraciones de Alexandra surgieron en el marco de una entrevista que cedió para el espacio Alofoke Radio Show, donde también acotó que si no hubiese “hecho su diligencia”, no tendría el reconocimiento que tiene hoy en día.

Asimismo, la popular instagrammer aprovechó el espacio para comentar sobre su nuevo paso en el mundo digital: su controversial cuenta de Only Fans, de lo comentó que no tiene que “hacer videos mostrando mis partes intimas” para que obtener suscriptores.

A pesar de las altas críticas que la popular celebridad de redes sociales y empresaria, recibió por la apertura de una cuenta en Only Fans, la joven generó un monto económico de 27, 541.22 dólares en sus primeras 24 horas.

“A las personas al parecer se les olvidó que Only Fans es una red de servicio de suscripción de contenido, que otras personas la aprovechen para darle un mal uso es lamentable. Yo como una marca que soy solo estoy explotando mi imagen a una mayor etapa comercial. Nunca mostraría videos o fotos explícita, ya que respeto mucho el apoyo que el público me ha brindado y además soy una madre que cuida cada detalle para no darle a mi hija un ejemplo que afecte su moral y educación que he venido brindándole hasta ahora”, declaró Alexandra.