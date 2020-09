(VIDEO) Alcaldesa de Monte Plata le estruja en público favores a regidor del PLD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La alcaldesa de Monte Plata, Altagracia Herrera (“Altagracita”), arremetió públicamente contra el regidor peledeísta Javio de la Cruz, a quien le sacó en cara los favores que le ha hecho, después de que el edil llamó a la población a presentarse a una sesión a protestar contra el presupuesto municipal.

En un video que circula en redes sociales, reveló que entrega 27 mil pesos “indebidos” a los regidores, y aseguró que ya no le dará ese dinero al referido edil, porque este dice que la alcaldía está haciendo “cosas indebidas”. De paso, dijo que ese dinero se entrega para chofer, gasolina y otros gastos.

“Yo no sé por qué él tiene ese trato, porque a ese le he pagado deuda, le he comprado planta nueva cero kilómetros, lo he sacado de líos, que estaba metido en un lío de una muerte y lo saqué de ahí… vamos a ‘sancaliñá’ to’… y que diga que no, que se lo pruebo. Le he pagado tarjetazos. Es un malagradecido, hablando de mí”, manifestó golpeando fuertemente la mesa del ayuntamiento.

El concejal se refirió a una publicación hecha en Facebook sobre el presunto robo y cambio de cheques firmados a nombre del ayuntamiento por parte de un empleado de este. Además, convocó a la población a manifestarse contra el presupuesto, en la misma sede municipal.

A propósito, la ejecutiva municipal destacó que el regidor proporcionó un “gentío”, en violación al protocolo sanitario para mantener el distanciamiento social.-