VIDEO: Agente policial rompe hookah y amenaza de muerte a joven de Herrera

Agente policial rompe hookakh y amenaza de muerte a joven de Herrera Un miembro de la Policía Nacional amenazó de muerte a un joven que junto a otros compartía tragos y fumaban hookakh, en un hecho registrado en el sector El Café de Herrera, según ha trascendido. “Tú te acomoda muy bien.. Sigues actuando así”, se escucha al agente decirle al joven, antes de tomar una hookakh y estrechársela al piso. #elnuevodiariord Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do