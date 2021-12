(VIDEO) Afirman el hombre equivocado no existe, las mujeres se equivocan al elegir

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La catalana Montse Galán, coach personal de relaciones, afirmó que el hombre equivocado no existe, sino que las mujeres muchas veces se equivocan al elegir su parja, movidas por distintas razones que las llevan a entrar en una relación sin conocer a la persona.

“Muchas veces nos dejamos elegir porque no nos elige nadie o vemos que todo el resto de nuestro círculo tiene pareja y nos da miedo, a veces acabamos con pareja porque tenemos la idea de crear una familia, pasan los años y está esa impaciencia de que no llega y acabamos no conociéndonos con la persona que empezamos una relación”, expresó.

Galán emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la coach Lolita Suárez, en el programa “Atrévete a Transformarte”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 02:33).

Asimismo, indicó que la mayoría de mujeres y hombres que llegan a su consultorio han expresado que desconocen a la persona de la que se enamoraron, que tienen valores y perspectivas de futuro diferentes a las suyas.

En este sentido, señaló que algo que influye en esto es que al principio de una relación las personas por lo general muestran lo mejor de sí mismas porque quieren seducir al otro, lo que ocurriría mucho con la gente más joven.

Galán, autora del libro “Mujeres que se enamoran del hombre equivocado”, también consideró que en ocasiones la mujer se siente presionadas por la sociedad a estar en una relación de pareja y procrear hijos.

“Es como una autopresión, o sea, es la presión de la sociedad más tu presión y lo que opinan de mí, entonces esto es una carga brutal y a veces es cuando acabamos ahí, con personas que son migajas o que no nos aportan”, manifestó.

En ese orden, dijo que la mujer, cuando quiere tener hijos y va pasando el tiempo, se sentiría incluso presionada hasta por su reloj biológico y las personas de su alrededor que muchas veces le van lanzando mensajes como ‘¿para cuándo?’ o ‘se te va a pasar el arroz’.

Durante la entrevista, Galán sugirió a las mujeres que se sienten solas a trabajar primero en ellas y darse cuenta que tal vez han decidido tener un espacio de no tener pareja, asegurando que ese es un tema que solo le concierne a ellas y no tienen que justificarse ante nadie.

La especialista en el tema también habló de las relaciones tóxicas y otros temas, te invitamos a acceder al link para ver la entrevista completa.

