(VIDEO) Administrador de Monte de Piedad asegura han dado ejemplo de cómo hacer el debido proceso

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El administrador general de la Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad, Welinton Grullón Mercedes, sostuvo que han dado ejemplo de cómo hacer el debido proceso en lo que se refiere al decreto 48-07, sobre control de alquileres y desahucio, dónde la institución salvaguarda y cuestiona de manera activa los bienes desalojados de aquellas personas que no tienen dónde llevar sus ajuares.

Señaló que siempre ha existido un protocolo para este tipo de casos, pero no se aplicaba, sin embargo, ahora Monte de Piedad tiene el ojo visor en todos los alguaciles que no hagan el debido proceso, porque de no hacerlo estarán siendo sometidos.

“Nosotros tenemos una idea de que el cambio debe de llegar a todas las instituciones del Estado y a nosotros nos pudieron la responsabilidad, una que tiene mucho alcance social, pero que no se estaba aplicando y allá en Monte de piedad ya estamos haciendo el cambio con relación a eso”, expresó.

Grullón fue entrevistado por los comunicadores José Rosario y Jesús Guerrero, en el programa “Políticas Públicas en Línea”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 31:30).

Dijo que lo común es que, cuando se ejecuta el desalojo, las personas interpretan que pierden sus ajuares, por lo que desde Monte Piedad están haciendo una caja muy celosa de los bienes muebles que tienen quienes fueron desalojados.

“Es muy difícil que te despojen de un espacio donde tú estás viviendo, que por equis o ye razón ya tú no puedas ocupar el espacio y el dueño está en su derecho porque está exigiendo su propiedad, pero no menos cierto es que es bastante tedioso perder también los ajuares que anteriormente pudiéramos decir que se distraen por un sin número de cosas”, expresó.

Precisó que siempre ha existido un protocolo para este tipo de casos, pero no se aplicaba, y aseguró que ahora Monte de Piedad tiene el ojo visor en todos los alguaciles que no hagan el debido proceso, porque de no hacerlo, serán sometidos a la justicia.

Asimismo, sostuvo que otra de las atribuciones que no se estaba ejecutando por la Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad es la venta en pública subasta de todos los bienes embargados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGI) a aquellos contribuyentes que evaden el fisco.

“Anteriormente, en gestiones pasadas, el fisco no tenía ningún tipo de respuesta y ahora nosotros hemos aportado más de 60 millones de pesos al fisco, proyectando este año quizás la misma o mayor cantidad por la cantidad de bienes que estamos recibiendo para subastarlos”, agregó.

Relacionado