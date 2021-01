(VIDEO) Actriz Jamie Pérez: Fue difícil romper con la barrera a los latinos en el cine

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La actriz de raíces dominicanas, Jamie Pérez, que participó como la mujer invisible en la película “We Can Be Heroes” de la plataforma de Netflix, manifestó que uno de los obstáculos más difíciles de su carrera fue romper con la barrera para los latinos en el cine, ya que la gran mayoría de las producciones son protagonizadas por norteamericanos.

“En verdad no buscan personas que sean como yo en la televisión, lamentablemente en la industria de la actuación se ven muchas personas blancas, para mi fue un poco difícil romper esa barrera, pero eso no me detuvo yo seguí siempre audicionando y buscando introducir diversidad en al pantalla grande”, aseveró la actriz.

Asimismo, dijo que para su carrera fue de gran ayuda el ser una actriz bilingüe, y que el obstáculo fue superado, al tiempo de indicar que se siente orgullosa de ser latina y representar a la comunidad hispana en la pantalla grande.

Pérez emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por Willy González, conductor y productor del programa Bajo el Lente, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Papel en We Can Be Heroes

Al ser preguntada sobre cómo pudo ser parte del elenco de la producción de “We Can Be Heroes”, Pérez dijo que siempre realizada audiciones en Nueva York, pero al mudarse para Texas con un mercado más pequeño de actores tuvo mayor oportunidad de audicionar y poder lograr su meta de trabajar en cine.

“Como cualquier otro día fui a una audición para esta película, fui para el papel de la periodista, pero cuando el director vio la audición luego de un mes mi agencia me envió un mensaje, donde decía que al director le encantó mi audición y que me querían dar un papel de la mujer invisible que iba a ser un papel principal”, puntualizó.

“Para mi fue una emoción tremenda, esto no pasa todos los días, yo he estado desde los 19 actuando y tengo 29, y tuve diez años dándole fuerte, trabajando mucho y audicionando, al fin me dieron la oportunidad, le doy gracias a Roberto Rodríguez, es un director súper creativo y sabe lo que hace”, agregó.

Sobre su participación en la película dirigida a un público infantil, dijo que le fue muy fácil trabajar con niños ya que tiene una bebé de 4 años y que lo único que tuvo que hacer era pensar que estaba dándole el mismo amor a sus compañeros del set que el que brinda a su pequeña.

Vida personal

Al hablar sobre su vida personal, Pérez indicó que nació en la ciudad de Perth Amboy, en Nueva Jersey, y dijo que sus raíces dominicanas se deben a que sus padres nacieron en República Dominicana, padre en la capital y su madre en La Vega.

Asimismo, indicó que su interés por las pasarelas de moda se produjo a los 13 años y que luego a los 19 años perdió un poco la pasión, y el cambio de carreras fue luego que conoció a un actor que le hablaba de actuación y la ayudó en sus lecciones, lo que provocó que emanara luego su amor y pasión por el mundo de las películas.