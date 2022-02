(VIDEO) Actor Javier Grullón cree necesario construcción de nuevos teatros en RD 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El actor y cantante Javier Grullón consideró que es necesario que en la República Dominicana se construyan nuevos teatros, para evitar el choque en la presentación de obras, asegurando que este tipo de eventos necesita de una larga preparación.

“Por ejemplo, el Teatro Nacional está agotado todo el año, nosotros vamos a hacer un musical ahora porque tenemos una fecha de Amaury Sánchez que él la utilizó para In the Heigh. No hay fechas para hacer proyectos, este tipo de proyectos necesita por lo menos una semana para montar el escenario y hacer las presentaciones”, comunicó.

Grullón fue entrevistado por Raymond Moreta y Yaneli Sosa en el programa “La Embajada”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 10:09).

Expresó que muchas veces, a petición popular, los productores se ven en la necesidad de extender las presentaciones de algunas de sus obras, pero debido a la constante ocupación de los teatros esto se vuelve una odisea.

De igual forma, el artista denunció la falta de apoyo por parte de la Ley de Cine hacia el teatro musical, sin embargo, agregó que como amante de esta categoría de la actuación piensa seguir apostando a que en el país se le brinde el acompañamiento que la misma necesita.

“Antes se hacían más funciones, antes había más apoyo por parte de la Ley de Cine y de los patrocinadores, aunque unos cuantos siguen apoyando el teatro, pero se ha dificultado un poco con la Ley de Cine en el teatro musical”, expresó.

Grullón se expresó de esta forma tras referirse a algunas de las trabas que ha tenido que afrontar la producción del musical In The Heigh, que se presentará en la sala principal del Teatro Nacional, bajo la dirección de Waddy Jaques y la producción de Amaurys Sánchez.

De igual forma, el joven criticó el hecho de que la República Dominicana tenga como marca país el béisbol y no cuente con un estadio de “grandes ligas” que pueda representar de forma digna lo que más apasiona a los dominicanos.

