(VIDEO) Aclaran combustibles que salen de Refidomsa se corresponden con parámetros establecidos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa PDV), Leonardo Aguilera, manifestó este miércoles que los combustibles que salen de esa entidad corresponden con los parámetros establecidos.

Aguilera se expresó en esos términos luego de que circulara en redes sociales una denuncia de que los octanajes en las gasolinas premium y regular no corresponden a los establecidos de ley, tras un recorrido por varias estaciones de combustibles.

“Nosotros no podemos decir algo que no salga de nuestros laboratorios, por tanto, no diría si efectivamente es así o no. Lo que sí les puedo asegurar es que los combustibles que salen de la Refinería corresponden con todos los parámetros establecidos de ley”, agregó.

El titular de Refidomsa añadió que la Gerencia de Comercialización y Suministro está conociendo el caso.

Aguilera se expresó en esos términos durante una misa de Acción de Gracias por el 48 aniversario de la fundación de Refidomsa.