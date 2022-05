(VIDEO) Abogan Gobierno apoye a psicólogos para que ciudadanos reciban salud mental 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La psicóloga y terapeuta clínica Laurie Peña demandó más apoyo de las autoridades del Gobierno para ese grupo de profesionales, ya que asegura que actualmente hay una gran cantidad de colegas que no están nombrados en hospitales públicos ni tienen plazas privadas para poder brindar la ayuda en materia de salud mental a la población dominicana.

“Los mismos lugares donde yo debo estar se me hacen muy costosos y por eso aquí vemos muchas veces consultorios que tienen varios colegas en diferentes horarios para poder sustentarlos. No es que hay pocos psicólogos, al contrario, pero dentro de lo que es la parte de tener ciertas plazas no tenemos ese campo muy abierto”, expresó.

Peña fue entrevistada por los periodistas Enrique Mota, Rafael Zapata, Julia Muñiz y Glenn Davis Felipe, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 31:48).

Consideró que sin el apoyo de las autoridades es difícil que los psicólogos puedan brindar el apoyo en salud mental que necesita la población dominicana, la cual vendría arrastrando desde la pandemia niveles de estrés.

También sostuvo que al tema de la salud mental todavía no se le está dando aún el suficiente apoyo en el país, tanto desde el Gobierno como desde la sociedad, para que sea una realidad y que cada uno de los ciudadanos que necesiten de ella puedan recibirla.

“La salud mental debe ser disfrutada y hago paréntesis en esta parte porque necesitamos descargarnos, ya desde el 2020 venimos arrastrando niveles de estrés demasiado altos, que la ira, el desorden y muchas situaciones que se dan hoy en día es fruto de eso”, expresó.

Asimismo insistió en que es importante que los seres humanos identifiquen y reconozcan cuando necesitan esa ayuda para que la salud mental pueda llegar a ser vista por todos como algo “bueno y válido”.

“Ya que en un momento se hizo el “teteo” de las vacunaciones, por qué no se hizo el “teteo” de las terapias, porque hay muchos lugares vulnerables en nuestro país que necesitan y no pueden costear cierta consultas, ni siquiera por hacerlo en una fundación equis, que quizás en momentos determinado se paga algo mínimo”, cuestionó.

Relacionado