(VIDEO) Abogado Eddy Pérez plantea MP tenga vocero para que deje de jugar “rol mediático”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Eddy Pérez sostuvo que el Ministerio Público ha tenido varios errores en lo que a comunicación se refiere, y planteó la necesidad de que el organismo cuente con un vocero que no sea uno de sus actuales incumbentes para que deje de jugar un “rol mediático” y ejecute la función de perseguir y actuar como le corresponde.

“El Ministerio Público debe jugar el rol de perseguir, actuar, no el rol mediático ese no es el rol que le corresponde, incluso, entiendo que hoy en día debería tener un vocero que no sean los titulares, que no sea Yeni, Wilson Camacho ni doña Miriam, es necesario una vocería, estamos desgastando las figuras”, consideró.

Pérez emitió sus comentarios durante su participación en el programa “Enfrentados”, el cual conduce junto a un equipo de comunicadores dirigidos por el productor Mariano Abreu, en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 56:10).

En tal sentido, sostuvo que el Ministerio Público ha aprovechado cada cámara para hablar de la fortaleza de sus expedientes, algo en lo que vio un punto poco favorable para la entidad.

Manifestó que la sociedad dominicana quiere que se administre justicia, mas no quiere que mañana tenga que salir a pedir disculpas a ciudadanos que duraron años presos sin ningún elemento probatorio para culparlos.

Dijo que la sociedad dominicana quiere que se haga justicia y se respeten las garantías, considerando que en algunos de los casos de corrupción que se están conociendo en la actualidad hay personas que desde un principio no debieron estar presas.

“No defiendo particularmente la integridad de ninguno de los involucrados en estos casos, pero sí entiendo que somos un Estado de garantías y muchas personas no debieron estar presas porque simplemente ofrecían la garantía para su libertad”, apuntó.

También, señaló que hay administradores de justicia que estarían actuando bajo presión social, y por lo que terminarían declarando a gente culpable e inocente sin elementos probatorios.

