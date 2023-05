Vicepresidente de Asamblea promueve unión entre congresistas de NY y RD, en pro de comunidad dominicana

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vicepresidente de la Asamblea del Estado de Nueva York, Phil Ramos, consideró como lo más “lógico” que los congresistas de esa ciudad y sus pares en República Dominicana se unan y trabajen en pro de los dominicanos en la diáspora y residentes en el país.

Destacó que lo que le da poder a un dominicano en el Estado de Nueva York también se lo da en el territorio nacional, por lo que tienen pensado emprender varios proyectos en el futuro que estén dirigidos a mejorar la vida de los dominicanos y todos los latinos.

“Cuando Santo Domingo tiene menos problemas eso nos ayuda porque el mundo es más pequeño, cuando la economía está mal en Santo Domingo nosotros recibimos más indocumentados aquí, cuando aquí la economía es buena y los dominicanos prosperan, aportan más a su país y las cosas mejoran allá”, restó.

Ramos, asambleísta del 6to. Distrito de Long Island, fue entrevistado por los comunicadores Jaime Rincón, Julia Muñiz y Aneudy Ramírez, en un programa especial de El Nuevo Diario TV, desde el Capitolio del Estado de Nueva York, en Albany.

Indicó que el número de latinos se ha venido incrementando considerablemente en el estado de Nueva York y ya hay distritos donde la mayor parte de sus habitantes son hispanos, provenientes de países como República Dominicana.

“Estamos viendo una evolución en las ciudades, por ejemplo, distritos como el Bronx, que antes la mayoría eran puertorriqueños ahora son dominicanos, y creo que la mentalidad hoy es diferente, antes había divisiones, ahora la mayoría de políticos tratan de mantener esa unidad porque no hay diferencia”, acotó.

Asamblea

Ramos reveló que con frecuencia se ponen de manifiesto muchas emociones durante los debates en la Asamblea, principalmente cuando se trata de cuestiones de los inmigrantes que llegan a ese país de forma ilegal.

Dijo que hay ideologías que se oponen a que se accione para dar educación y otras peticiones a la comunidad de inmigrantes, sin embargo, precisó que representa una comunidad latina y no se olvida de que, “si no fuera por inmigrantes, este país no fuera lo que es hoy”.

