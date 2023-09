Viceministro Juan Manuel Rosario se opone a nuevo Plan de Regularización en RD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía, Juan Manuel Rosario, expresó este sábado su oposición a la implementación de un nuevo Plan de Regularización en la República Dominicana, indicando que sería absurdo y hasta arrogante plantear algo así.

«Pretender que el pueblo dominicano asuma la población de otro Estado es pisotear la sociedad dominicana. Ya hicimos un Plan de Regularización en el que se registraron más de 288 mil extranjeros. En auditoría a ese Plan de Regularización, se comprobó que la mayoría de esos extranjeros no cumplieron con los requisitos establecidos para dicho proceso; sin embargo, aún así le regalaron estatus migratorio por presión de organismos internacionales y entidades nacionales al servicio de éstos», manifestó el funcionario.

En es sentido, Rosario expresó mediante un comunicado de prensa que le ha llamado a la atención el hecho de que extranjeros han ido a su viceministerio a renunciar del Plan de Regularización, alegando que le van a dar un acta de nacimiento.

«Me ha llamado la atención el que extranjeros hayan ido al viceministerio de Gestión Migratoria y Naturalización a renunciar del Plan de Regularización, alegando que alguien le va a dar un acta de nacimiento que lo acreditará como dominicano. Se pregunta ¿Quién le dará esa acta de nacimiento?», se cuestionó.

Ante la pregunta de si ¿Es grave esa situación?, el viceministro respondió que es muy grave, y que quien propicia tal circunstancia no reflexiona serena y prudentemente sobre el destino del país.

Al preguntarle al viceministro si se siente optimista con la posibilidad de la aplicación de una correcta y efectiva política migratoria y de visado en la República Dominicana en lo inmediato, fue categórico al expresar: » tenemos que seguir trabajando».

«Con relación a su pregunta, le respondo que tenemos que seguir trabajando, podemos y tenemos que hacer más a favor de políticas migratorias y de visados efectivos, conforme con el interés nacional, y no acorde con el interés de persona o minúsculos grupos.»

Nacionalidad dominicana por naturalización

Al ser consultado sobre la seguridad necesaria en los procesos de naturalización en la República Dominicana, explicó que hay que ser riguroso a la hora de iniciar y dar seguimiento a la solicitud de la nacionalidad dominicana por naturalización.

«Poco después de haber llegado al viceministerio de Gestión Migratoria y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía, recibí información de que por el mundo andaban personas con documentos que lo acreditaban como dominicanos por naturalización, sin haber agotado los procedimientos ni los requerimientos establecidos por las leyes dominicanas; esos documentos fueron obtenidos de manera irregular, en periodos anteriores, pagando entre 20 y 42 mil dólares, según el informe recibido por nosotros», aseguró Rosario.

Indicó Rosario que el viceministerio que él dirige se mantiene vigilante de que esa situación no ocurra dentro de su jurisdicción institucional. «Esa situación bochornosa no puede ocurrir. El viceministerio se mantiene vigilante para que tal situación no se replique”, dijo.

Política Migratoria

Cuestionado sobre la política migratoria, Juan Manuel Rosario expresó que él ha trabajado en el área institucional que le corresponde para que las leyes se cumplan; observando que su radio de acción es muy limitado, agravada esa limitación por el hecho de que en el país pesa mucho la opinión de intereses foráneos, intereses que no están de acuerdo con su postura sobre el manejo de los asuntos relacionados con la soberanía migratoria y de nacionalidad.

«Mi espacio institucional es pequeño por naturaleza, con un radio de acción muy limitado, cada vez con más restricciones, poco a poco se reduce más el alcance, no compagino con quienes quieren una Política Migratoria a la carta… He trabajado para que las leyes se cumplan, por ello he recibido reacciones adversas; pero he hecho lo que he tenido que hacer: cumplir con el mandato de la Constitución y las leyes… La historia, si así la circunstancia lo entiende, sabrá donde ponerme», enfatizó Rosario.