Valoran labor asambleísta De la Rosa y por eso la apoyan para concejal

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Dominicanos residentes en los vecindarios de Washington Heights e Inwood valoraron como positivo el trabajo que ha venido desempeñando Carmen de la Rosa ante la Asamblea Estatal, por el Distrito 72, en el Alto Manhattan.

Los quisqueyanos en un amplio documento de prensa, sostienen que De La Rosa tiene la experiencia necesaria para conseguir los resultados que necesitamos para nuestra comunidad; ella ha liderado la aprobación de algunas de las leyes más progresistas que en Albany se hayan aprobado.

Citaron la aprobación del NYS DREAM ACT que abrió las puertas para que miles de estudiantes indocumentados pudieran asistir a la universidad. Votó por las protecciones de inquilinos y la reforma de renta más fuerte en décadas.

Asimismo, con cientos de miles de trabajadores inelegible para la ayuda del gobierno durante la pandemia, fue la patrocinadora principal del “Fondo de Trabajadores Excluidos” que aprobó $2.1 mil millones de dólares para brindar alivio.

Precisan, que ahora De la Rosa quiere llevar su lucha al Concejo Municipal y tener una voz en temas que afectan nuestras vidas diarias.

Su plan de trabajo se enfocará en la equidad y en lograr que nuestra comunidad reciba el respeto que se merece, porque luchará para que nuestras necesidades estén a la vanguardia, como crear viviendas asequibles.

Además, evitar el desplazamiento, desmantelar fallas fundamentales en nuestro sistema de justicia penal, expandir programas de ayuda del gobierno, arreglar nuestro sistema educativo y proteger a las pequeñas empresas, especifican.

Señalan que los principales sectores dominicanos la apoyan, entre ellos el congresista Adriano Espaillat; senadora estatal Jessica Ramos; los asambleístas estatales Karines Reyes y Danny O’Donnell; los miembros del Consejo Municipal, Justin Brannan, Mark Levine, Carlina Rivera, y Keith Powers.

También los principales sindicados de la Gran Manzana, entre ellos el 32BJ SEIU; NYC CLC AFL-CIO; BAC Local 1; BAC Local 7; CSA; CWA District 1; DC9; DC37; HTC; IUOE Local 94, NYSNA; RWDSU, TWU Local 100; Unite Here Local 100; 21-in-21; Jim Owles Liberal Democratic Club; Latino Victory Fund; y NIRH; NYIC Action.

El NY League of Conservation Voters; Road to Justice Coalition; Stonewall Democrats; Voters for Animal Rights; United Federation of Teachers; Alexandria Ocasio Cortez’ Courage to Change PAC; Barack Obama Democratic Club; y Northern Manhattan Democrats for Change, entre otros.

Firman el documento Andrea de Báez, Wilson Taveras, Melanio Contreras, Josefina Ruíz, Hugo Marte, Arcadio de Jesús, Wellington Cartagena, Luis López, Alejandro Rivera, Emilio Pérez, Ramón T. Santana, Francisco Ulloa, Elvira de Torres, Mildred Rosario, Eduardo Ureña y María de Suárez.

Asimismo, Soledad Castro, Darío Domínguez, Carlos Reyes, Anastasio Ortiz, Hansel Rivas, Máximo Castellano, Isabel de Muñiz, Radamés Núñez, Yocasta Martínez, y Juan de Dios Lara, entre otros.

